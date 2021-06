Israele, ultimo atto del presidente Rivlin: la consegna della coppa dopo il derby di Tel Aviv

Il Maccabi Tel Aviv ha vinto la Coppa d'Israele con una vittoria per 2-1 dopo i tempi supplementari nel derby contro l'Hapoel Tel Aviv del 2 giugno.

E' andata in scena la 24esima vittoria in Coppa d'Israele del Maccabi, davanti a 30.000 tifosi al Bloomfield Stadium di Jaffa, la parte meridionale della città costiera di Tel Aviv-Jaffa. L'Hapoel ha segnato il primo gol al 31', con il centrocampista e capitano Omri Altman, dopo un passaggio di testa di Shlomi Azulay. Il Maccabi ha sfiorato il pareggio al 35', ma un tiro dell'attaccante Itay Shechter ha colpito il palo. Al 73', però, il Maccabi segna l'1-1 con un tiro del subentrato Yonatan Cohen dopo un lancio di Dan Glazer. Il secondo gol del Maccabi è stato realizzato al 96' dei tempi supplementari dal difensore spagnolo Luis Hernandez, da distanza ravvicinata.

L'Hapoel ha segnato un drammatico pareggio al 115esimo minuto, ma è stato annullato in una decisione VAR a causa di un fallo commesso dal marcatore Shay Ayzen all'inizio dell'azione, con conseguente cartellino rosso per il giocatore. Dopo il fischio finale, il presidente israeliano Reuven Rivlin ha consegnato la coppa al capitano del Maccabi Sheran Yeini e ai suoi compagni di squadra. Questa è stata l'ultima volta che Rivlin ha assegnato la coppa prima di ritirarsi all'inizio di luglio; il parlamento israeliano ha eletto Isaac Herzog come prossimo presidente.