Istanbul, infarto: la gioia del gol vittoria nel derby gli è costata la vita

Il tifoso del Fenerbahce Ahmet Uysal, contento del gol della vittoria segnato al 94esimo nel derby tra Galatasaray e il suo rivale storico Fenerbahce, ha avuto un infarto. Il 64enne è deceduto nell'ospedale in cui era stato trasportato.

Il cuore del tifoso 64enne, che ha assistito alla partita Galatasaray-Fenerbahçe, non ha resistito al gol segnato nei minuti di recupero. Ahmet Uysal, che ha avuto un infarto per la gioia del gol vittoria del Fenerbahçe al 94esimo minuto, è morto nell'ospedale dove era stato portato nonostante tutti gli sforzi per rianimarlo. Ahmet Uysal era un uomo sposato di 64 anni con 2 figli e 6 nipoti e domenica ha assistito al derby Galatasaray-Fenerbahçe presso la caffetteria di suo nipote Ercan Uysal nel distretto rurale di Tepeköy, distretto di Alaşehir a Manisa.