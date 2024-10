Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: le scelte del CT Spalletti

L'Italia sta per scendere in campo contro il Belgio in questa serata di Nations League: ecco allora quali sono le formazioni titolari schierate da Spalletti e Tedesco.

Alessia Gentile 10 ottobre 2024 (modifica il 10 ottobre 2024 | 20:11)

Alle 20:45 la Nazionale Italiana scenderà in campo per affrontare il Belgio in Nations League: il nuovo appuntamento è un'occasione per dimostrare che la svolta c'è stata realmente dopo gli Euro 2024 e dopo la vittoria contro la Francia a settembre. L'Italia ora ha perciò una nuova occasione per confermarsi e Luciano Spalletti lo sa bene. Di seguito gli 11 a cui il Commissario Tecnico azzurro ha deciso di affidarsi per questa gara.

Formazioni ufficiali Italia-Belgio — ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda.

C'è Retegui, con Pellegrini alle sue spalle, a guidare l'attacco azzurro e a sfidare Openda che, dal canto suo, troverà in difesa Bastoni al centro e Di Lorenzo e Calafiori come braccetti. Riconfermato anche Ricci, dopo l'ottimo esordio contro la Francia ad inizio settembre, insieme a Frattesi e a Tonali ma non mancano neppure Cambiaso e Dimarco sulle corsie laterali. Siedono invece in panchina tutte le sorprese di queste convocazioni, ovvero Gabbia, Di Gregorio, Pisilli e Maldini.

Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti!

🇮🇹 Italia 🆚️ Belgio 🇧🇪

⏱️ Ore 20.45

🏟 Stadio Olimpico - #Roma

— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 10, 2024