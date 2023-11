Jefferson Farfan contro il blackout al derby di Lima: luci spente sulla festa dei rivali…”Non si fa”…

L'Universitario è il nuovo campione del calcio peruviano, dopo aver battuto l'Alianza Lima 2-0 nella gara di ritorno; Tuttavia, non hanno potuto festeggiare il titolo della Lega 1 del 2023, perché il loro rivale ha spento le luci allo stadio...

Matteo Minotti

Jefferson Farfán, idolo dell'Alianza Lima, ha parlato attraverso il suo account Instagram: "Bisogna saper perdere, complimenti all'Universitario. Si può perdere, bisogna accettarlo. Le finali sono finali”. L'ex Psv ha colto l'occasione anche per inviare un messaggio al suo amico Edison Flores, autore di uno dei gol dell'Universitario. “Congratulazioni, sono molto felice per te", ha detto parlando del suo ex compagno nella Nazionale peruviana per diversi anni.

Pollice verso...

Il Foquita, così come i tifosi hanno storicamente soprannominato Farfan, non è stato l'unico a mettere in dubbio l'operato dell'Alianza Lima. La notizia ha fatto il giro del mondo. Il giornalista spagnolo MisterChip , ad esempio, ha pubblicato un messaggio sul suo Twitter. “Devi saper perdere. Devi rispettare il tuo avversario e lasciarlo festeggiare. Ci vuole molto lavoro e impegno per vincere un titolo e chiunque lo raggiunga merita di celebrarlo e di vederlo davanti a tutti i suoi fan. Questo è lo sport".

Anche Óscar Vílchez , ex calciatore "biancoblu" dell'Alianza Lima proprio come Farfan, non era d'accordo con lo spegnimento delle luci del complesso sportivo. “Ci hanno battuto giocando un buon calcio, ma è un peccato che abbiano spento le luci. Non solo non è necessario, ma è pericoloso per i calciatori e per gli stessi spettatori”.

“La decisione di spegnere le luci sul campo di gioco dello stadio Alejandro Villanueva, una volta conclusa la finale di Lega 1, è stata presa con l'unico scopo di favorire la rapida evacuazione delle tribune e preservare così l'integrità e la sicurezza del pubblico e delle delegazioni sportive", si legge nel comunicato del club .

