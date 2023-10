La denuncia della tv giapponese: schiaffi di Yuri a Kubo nel derby basco

Il derby basco è uno dei pochi scontri locali in cui i tifosi hanno il massimo rispetto sugli spalti, ma la tensione in campo è inevitabile. Takefusa Kubo, uno dei giocatori più pericolosi della Real Sociedad nel derby basco contro l'Athletic, ha avuto i suoi problemi con Yuri Berchiche, giocatore del Bilbao.

Going' uno dei canali autorizzati a seguire l'esterno nella partita dell'Anoeta, ha notato come il difensore di Ernesto Valverde abbia schiaffeggiato Kubo un paio di volte dopo un'azione in cui il pupillo di Imanol Alguacil è finito a terra per un contrasto. Sembra che il terzino volesse far capire al rivale giapponese che stava esagerando troppo con la forza con cui lo aveva attaccato. Da qui i due tocchi che gli dà sulla nuca.