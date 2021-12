La legge del copyright sul video della gioia post-derby: il Fenerbahce costretto a rimuoverlo

La rimozione dal proprio account social del video della gioia nello spogliatoio dopo il derby vinto sul Galatasaray da parte del Fenerbahçe ha destato sensazione. E' venuta meno una parte della celebrazione del successo.

Lo scorso 21 novembre il Fenerbahce ha vinto il derby Intercontinentale di Istanbul sul campo del Galatasaray. Comprensibile la gioia negli spogliatoi, al termine della gara. Con tanto di foto e video diffuse, come accade comunemente ad ogni vincitore di un derby, sui social. Ma proprio qui è nato il problema.

I gialloblù hanno dovuto rimuovere il video dei cori negli spogliatoi per non violare il diritto dell'emittente di utilizzare l'immagine data ai club. Secondo le istruzioni tra i club e l'emittente, le riprese e le trasmissioni in molte parti degli stadi, compresi gli spogliatoi, da una certa ora prima della partita a una certa ora dopo la partita, rientrano nel diritto d'autore.