La polemica nel pre-derby: “Tra la stampa e gli arbitri, 120 anni di corridoio…”

Poche ore prima dell'inizio di Atlético Madrid-Real Madrid 1-0, la polemica è esplosa quando uno striscione appeso fuori dal Wanda Metropolitano metteva sotto accusa la stampa asservita e gli arbitri accomodanti al potere del Real...

Il derby al Wanda Metropolitano tra Atlético Madrid e Real Madrid è stato un po' decaffeinato a causa della situazione dei blancos, già campioni di campionato e più concentrati sulla finale di Champions League. I colchoneros avevano altro per cui giocare, senza la loro presenza garantita nella prossima edizione della Champions League. L'unica cosa che ha acceso il duello della capitale è stato il famoso corridoio d'onore, il pasillo. Antipasto al derby vinto dalla squadra di Simeone.

(Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Fin dall'inizio, la società "colchonera" era riluttante sul fatto che i suoi calciatori dovessero ricevere in quel modo il recente campione della Liga. Il Cholo Simeone e il presidente Cerezo, allenatore e presidente, hanno tenuto il punto del "rispetto del rivale ma ancor più dei nostri tifosi". Il corridoio è stato il grande protagonista della vigilia, poiché all'esterno del Wanda è apparso un enorme manifesto che diceva: "Tra la stampa e quelli in giallo, 120 anni di corridoio". Come dire, caro Real, ne hai ricevuti fin troppi di omaggi...da arbitri e giornalisti...