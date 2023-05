La spinta di Fernando Torres ad Arbeloa nel derby giovanile incendia Valdebebas…

Il Real Madrid va in semifinale del campionato nazionale Primavera spagnolo dopo aver eliminato l'Atlético Madrid nei quarti di finale (2-2). In una partita molto tesa, in cui i giovani colchoneros erano riusciti ad arrivare ai tempi supplementari ribaltando lo 0-2 dell'andata, i giovani madridisti blancos di Álvaro Arbeloa sono riusciti a pareggiare i tempi di recupero per passare alle semifinali del torneo di Valdebebas.

Ora i giovani bianchi sfideranno in finale in una sola partita il Las Palmas. Dopo il gol del 2-2 del Real ai supplementari, Álvaro Arbeloa e Fernando Torres, allenatori di entrambe le squadre, si sono affrontati nell'area tecnica dopo essersi rimproverati a vicenda per non aver lanciato la palla a lato quando c'era un giocatore sdraiato a terra. Fernando Torres ha protestato con rabbia per l'azione, molto tesa per tutta la partita, dove ha visto anche il cartellino giallo per aver insistito sull'arbitro.