La UEFA e la “competitività” di CR7: voleva che Pepe restasse in campo per vincere contro di lui

Il giocatore della Juventus ha chiesto al suo amico, difensore centrale del Porto, di provare a recuperare per finire il ritorno degli ottavi di Champions League. Voleva vincere ma con Pepe in campo

La Juventus è stata eliminata in maniera deludente dalla Champions League contro il Porto. La UEFA ha riprodotto un frammento della partita in cui Cristiano Ronaldo ha mostrato la sua amicizia con Pepe e anche la sua voglia di vincere giocando contro i migliori. Il difensore centrale del Porto si era fatto male in un momento della partita e il suo connazionale e compagni tante battaglie con il Portogallo CR7 gli ha chiesto di non mollare dopo avergli stretto la mano: "Gioca! Vincerò io e vincerò con te in campo".