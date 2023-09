L’assurda storia di Miljevic: pochi minuti in MLS, gioca sotto falso nome, indagato per rissa

La storia che arriva dalla MLS vede come attore Matko Miljevic, centrocampista argentino del Montréal, che ha deciso di iscriversi a un campionato di dilettanti con un nome falso poiché non trovava spazio nel club canadese.

Miljevic ha quindi deciso di non giocare la partita successiva, ma non ha desistito dall’andare a vedere la squadra come spettatore perché in campo giocava un suo amico.