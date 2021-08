Le donne al compleanno di Diletta: le ragazze paralume scatenano i social

Migliaia di donne a rischio in Afghanistan, ma i social italiani si scatenano sulle donne-lampadario alla festa dei 30 anni di Diletta

Il compleanno di Diletta Leotta è diventato nazional-popolare e ha scatenato i social come accade normalmente per un intero Festival di Sanremo. La polemica è divampata per alcune foto del party del 30esimo compleanno di Diletta in cui si vedono delle giovani donne "trasformate" in lampadario: le ragazze infatti hanno un paralume sulla testa. "Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti" ha twittato qualcuno. E poi commenti a cascata fino a diventare di tendenza.