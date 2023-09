Lech, Elias Andersson diventa papà e salta il derby di Poznan: “Cose più importanti del calcio”

La moglie dei Elias ha avuto un bimbo alla vigilia del derby di Poznan, fra Lech e Warta. Lo salterà. Il suo allenatore: "C'è altro di importante oltre al calcio..."

Domenica 17 settembre il Warta Poznań affronterà il Lech Poznań. Il derby inizierà alle 17,30. Il Lech entrerà in campo in questa partita con otto punti nella classifica dell'Ekstraklasa, la massima serie polacca. Il Warta ha raccolto fin qui nove punti, ma ha giocato due partite in più.

La conta degli assenti...

Chi non prenderà parte a questa partita? A questa domanda hanno risposto i due allenatori, Dawid Szulczek (Warta) e John van den Brom (tecnico olandese del Lech) durante la conferenze stampe della vigilia.

Fronte Warta: "Adam Zreľák ha un grave infortunio, quindi non c'è nulla da nascondere. Non voglio parlare di altre assenze" Il 29enne attaccante slovacco ha collezionato sei presenze e due assist in campionato in questa stagione.

Fronte Lech, ecco la storia del 27enne centrocampista svedese arrivato in Polonia in estate dal Djurgarden: "Elias Andersson ha avuto un bambino. È diventato papà e non sarà a nostra disposizione. Tornerà lunedì. Ci sono cose nella vita che sono più importanti del calcio e questo è il caso".

