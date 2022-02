L’Espanyol dice no all’inno catalano prima del derby: irritato il governo della Generalitat

Derby catalano domani sera, ma senza inno catalano...

Els Segadors è l'inno della regione autonoma spagnola della Catalogna, indicato come inno nazionale nel suo statuto d'autonomia. È stato realizzato sul finire dell'Ottocento e adottato ufficialmente come inno nazionale nel 1993. Ma non verrà suonato all'RCDE Stadium nel derby di domenica sera tra Espanyol e Barça. Il club biancoblu ha rifiutato di assecondare le richieste del Palau de la Generalitat, che aveva chiesto di ripetere il protocollo seguito nelle altre due occasioni in cui Pere Aragonès, presidente della Generalitat de Catalunya dal 28 settembre 2020, aveva presenziato ad una partita di calcio con squadre catalane in campo.