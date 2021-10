L’estrema destra al derby du Nord: il viceprefetto “Da Lille solo per provocare incidenti”

Le sanzioni imposte a Lille e Marsiglia per problemi di pubblico questa settimana sono dovute a vari incidenti occorsi nelle partite Lens-Lille e Angers-Marseille.

Lille e Olympique Marsiglia sono stati colpiti un punto di penalizzazione "sospeso" per un anno: significa cioè che qualora ci siano nuovi disordini tra tifosi entro 12 mesi, verrà resa effettiva la penalità. Inoltre, fino al 31 dicembre anche i tifosi dell'OM oltre a quelli del Lille non potranno recarsi in trasferta. Ma in particolare, tra i tifosi che il Lille ha portato al Derby du Nord contro il Lens, scatenando gli incidenti dello scorso 18 settembre, c'erano individui noti per essere estremisti di destra il ​​cui scopo era solo quello di provocare i tifosi avversari. Il viceprefetto locale ha aggiunto, parlando con i dirigenti della Lega calcistica, che se avesse saputo della loro presenza avrebbe impedito loro di recarsi alla partita. Inoltre, sono state aperte sette inchieste, in particolare per esibizione sessuale e danneggiamento di sedili. In totale, 80 posti a sedere sono stati danneggiati e i bagni di Lens sono stati vandalizzati: il Lille si è impegnato a pagare le riparazioni.