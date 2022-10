Liga, scontri (in città) prima di Osasuna-Valladolid

I rapporti tra le tifoserie di Osasuna e Valladolid non sono mai stati idilliaci ma - nonostante le misure preventive - le due opposte fazioni hanno trovato il modo di darsi fastidio (e non solo).

Poco prima del match andato in scena allo stadio El Sadar - che ha visto i padroni di casa vincere per 2 a 0 - tra le vie della città iberica i due gruppi ultras sono venuti a contatto.

Sono già di dominio pubblico le immagini in cui si vedono i due schieramenti prendersi a calci e scagliarsi contro bastoni e barre di metallo per infliggere il maggior danno fisico alla controparte. Quello che stupisce è che la rissa è avvenuta proprio sotto diversi condomini di Pamplona; in particolare si può notare un tifoso che - nonostante fosse a terra - viene colpito per diverse volte con spranghe di metallo.