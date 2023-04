Ligue 1, dimissionario e arrestato: il momento no del presidente dell’Angers

In campo, l'Angers SCO è all'ultimo posto nella classifica della Ligue 1 dopo aver perso 22 partite sulle 29 disputate. Adesso i grossi guai giudiziari del suo proprietario...

Chabane deve essere interrogato dalla polizia nell'ambito di un'indagine aperta dall'ufficio del procuratore di Bobigny sul riciclaggio di denaro organizzato con agenti senza licenza. Secondo quanto riferito, al centro delle indagini ci sono transazioni finanziarie presumibilmente sospette e il ruolo di diversi agenti di giocatori durante i trasferimenti supervisionati dall'Angers. Gli avvocati di Chabane hanno risposto: "Ci siamo tranquillamente sottoposti a questa custodia". La sede della squadra di calcio dell'Angers è stata già perquisita due volte in relazione a questi trasferimenti.

Non è la prima volta che Chabane è coinvolto in questioni giudiziarie. L'ex presidente dell0Angers è stato incriminato nel febbraio 2020 per violenza sessuale. A giugno si presenterà davanti al tribunale penale di Angers.