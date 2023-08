Lione ancora ko, Laurent Blanc “Cambiate me, l’allenatore…”: arriva Bruno Lage dal Botafogo?

Dopo la sconfitta di Strasburgo, sabato sera l'Olympique Lione è affondato in casa contro il Montpellier (4-1), per la seconda giornata di Ligue 1

Redazione DDD Direttore responsabile

"La soluzione? Potremmo cambiare allenatore": la frase di Laurent Blanc la dice lunga sul suo stato d'animo sabato sera, dopo la pesante sconfitta del Lion per la prima della stagione in casa contro il Montpellier (4-1). L'allenatore del Lione è apparso totalmente disilluso ai microfoni di Prime Video dopo la debacle dei suoi giocatori. Lo ha fatto di nuovo in conferenza stampa pochi istanti dopo, suggerendo che non poteva ottenere molto di più da una rosa ristretta, visto che gli organi francesi hanno bloccato la finestra di mercato del club.

È solo il 21 agosto...

In effetti, a Lione sono sotto accusa proprio le basi del lavoro di un allenatore. Il Lione ha tirato la metà rispetto al Montpellier (sette tiri contro 14), nel proprio stadio. I giocatori di Blanc hanno anche percorso 5 chilometri in meno rispetto agli avversari. Disciplinati ed efficienti, i giocatori del Montpellier hanno colto l'occasione per fare la differenza in contropiede.

E' vero che mancava Corentin Tolisso, ma c'è anche il problema dei calci piazzati, ricorrente per i lionesi già la scorsa stagione. Quattro gol subiti su calcio piazzato dal Lione in pre-campionato, uno a Strasburgo nella prima giornata di Ligue 1. Disastrosa la gestione dei calci piazzati offensivi contro il Montpellier, con il terzo e il quarto gol subito rispettivamente su punizione e corner a favore del Lione. Il futuro di Laurent Blanc è più che punteggiato. E le voci circolavano già da diverse settimane. In piena preparazione, l'ex tecnico di Bordeaux e Psg era già sembrato con la testa altrove. La tensione cresce a Lione ormai da diversi mesi, intorno al passaggio di consegne tra John Textor, il nuovo proprietario, e Jean-Michel Aulas, che ha dovuto lasciare il suo ruolo di presidente del club a fine stagione. Tra i due è guerra aperta. Dovesse andarsene Blanc, si fa il nome del portoghese Bruno Lage, attuale allenatore del Botafogo.