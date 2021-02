Litighi con l’arbitro? Con noi sulla camionetta della polizia! E’ accaduto a Khartoum, in Sudan…

Nella Premier League sudanese, la polizia ha arrestato alcuni giocatori dell'Ahli Khartoum dopo una rissa con gli ufficiali di gara nel loro match in cui sono stati sconfitti 2-0 dall'Al-Merrikh

L'Al-Merrikh secondo in classifica ha vinto 2-0 sul campo dell'Al-Ahli Khartoum penultimo in graduatoria. Fin qui tutto normale. Ma durante la gara ci sono stati momenti di forte tensione con l'arbitro...

La polizia sudanese è intervenuta subito dopo il fischio finale e, con i giocatori ancora in tenuta da gioco, ne hanno arrestati alcuni proprio per quanto accaduto in campo...