Lo sfregio dei vincitori: Dinamo Bucarest travolta 6-0 nel derby, sul campo solo i nostri colori

Il direttore sportivo dell'FCSB Mihai Stoica ha gettato due salviette dopo che la sua squadra ha battuto i rivali storici della Dinamo per 6-0 nel derby della scorsa notte.

FCSB-Dinamo 6-0: l'atmosfera alla National Arena è stata quella di un derby, alla presenza di oltre 25.000 persone, e lo spettacolo realizzato da FCSB sullo stadio più grande del Paese è stato sintetizzato da Mihai Stoica dopo il fischio finale dell'arbitro Istvan Kovacs. Il dirigente della FCSB, la squadra che anche se gli irriducibili della Steaua non sono d'accordo è la continuazione post-fallimento proprio della Steaua Bucarest, non ha perso l'occasione per lanciare un messaggio ai rivali. Il ds è stato ripreso dalle telecamere presenti allo stadio, sul campo, mentre teneva in mano due teli, uno blu e uno rosso.

Poi, il rappresentante del club ha lanciato gli asciugamani, rimasti in campo, dopo che la Dinamo è stata travolta. Come a dire, il campo è nostro, con i nostri colori, il rosso e il blu. O anche, lancio io con i nostri colori la spugna che avreste dovuto lanciare voi. Anche i giocatori di Edi Iordănescu non hanno perso l'occasione di prendere in giro gli avversari. Nelle immagini pubblicate negli spogliatoi del FCSB, i calciatori erano contenti e contavano cantando da 1 a 6, un numero per ogni gol segnato ai rivali della Dinamo Bucarest. E' un momentaccio per la Dinamo Bucarest: non si sta riprendendo, e nelle ultime cinque giornate ha subito solo sconfitte, senza segnare un gol. La squadra di Dario Bonetti è solo 14esima nella massima serie rumena, con sei punti, mentre la FCSB è salita al quinto posto, con 12 punti.