“Mai più come nel derby col Colonia”: il Borussia “taglia” 30mila biglietti!

Il Borussia Mönchengladbach ha finora accolto una media di 32.000 spettatori alle partite casalinghe della Bundesliga. Domenica contro il Friburgo sarà nettamente inferiore.

Nella mattinata di mercoledì il Borussia Dortmund aveva già preso le misure necessarie in base alle norme anti-Covid e cancellato tutti i biglietti venduti per la partita di punta contro il Bayern Monaco. Nel pomeriggio, è seguito il messaggio corrispondente da Mönchengladbach: poiché gli stadi del Nord Reno-Westfalia possono essere utilizzati solo per un terzo della loro capacità, tutti i biglietti perdono la loro validità e ci sarà una nuova prevendita, se i tifosi vorranno... Invece di un massimo di 48.500 spettatori, allo stato attuale delle cose per domenica ne possono essere sono solo circa 18.000. La riduzione è stata indicata otticamente e acusticamente al Borussia-Park: centinaia di file di sedili sono state depositate dietro la curva Nord ed erano già installate nel livello inferiore. La domenica, come all'inizio della stagione, i posti sarebbero stati disposti a scacchiera per il distanziamento. Ufficialmente, tuttavia, le misure saranno decise non prima di giovedì al vertice di crisi dei governi federale e statale.