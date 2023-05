Medellin, il derby insanguinato: gli ultras del Nacional chiedono giustizia

"Faremo l'autocritica e il mea culpa necessari": il gruppo Los Del Sur dopo la morte di due tifosi nell'ambito del derby di Medellin. Le autorità: ricompensa di 200 milioni di pesos a chiunque fornisca info per trovare gli assassini.

Alejandro Gallego, alias "Zombie", che all'età di 25 anni faceva parte della curva "Los del sur" a Entrerríos (Antioquia); e Ánderson Jaramillo, alias "Formica", 34 anni e membro della 'Rexixtenxia Norte', sono stati vittime di una mega-rissa con coltelli e machete. Nonostante il sindaco Daniel Quintero abbia offerto una ricompensa di 200 milioni di dollari per scoprire dove si trovassero gli assassini, le loro cattura non è ancora avvenuta.

Di fronte a questa situazione, il gruppo Los del Sur del Nacional Medellin ha rilasciato un forte comunicato, in cui ha ripudiato questi crimini e ha chiesto alle autorità di rendere giustizia a questi omicidi, che macchiano la festa del calcio. Soprattutto quando si tratta di un altro episodio violento. “La vita di un essere umano vale più di qualsiasi discorso, giustificazione o spiegazione per difendere l'indifendibile. Faremo l'autocritica e il mea culpa necessari, ma continueremo a dire che abbiamo lavorato di più per la convivenza rispetto a tutti gli altri responsabili", ha pubblicato Los del Sur sul proprio profilo Twitter.