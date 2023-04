Medellin, stadio negato dopo il derby rinviato: Asprilla contro il sindaco “E’ un pagliaccio”

Il sindaco di Medellin non ha autorizzato la riapertura dello stadio per la Libertadores dopo gli scontri del pre-Classico colombiano. E Asprilla se la prende con l'uomo politico.

Continuano le ripercussioni per gli scontri e i feriti avvenuti allo stadio Atanasio Girardot di Medellin tra il curva ultrà dei Los del Sur e la Polizia, prima del derby nazionale colombiano tra Nacional Medellin e América de Cali per la 14esima giornata del campionato colombiano, gara che non si è potuta giocare per mancanza di garanzia.