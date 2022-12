Meglio del previsto: Monza, Pablo Marí torna ad allenarsi e le sue condizioni sono molto buone

Le condizioni del difensore spagnolo sono in continuo miglioramento: il ricovero all'ospedale Niguarda in quella tremenda serata di fine ottobre inizia ad allontanarsi nei ricordi della sua famiglia e dei suoi compagni di squadra.

Ha risposto meglio del previsto alle sollecitazioni della prima seduta di lavoro e potrebbe anche farcela a rientrare in campo per metà gennaio, o per il derby lombardo con la Cremonese di sabato 14 o per la sfida di coppa Italia di Torino sul campo della Juventus del giorno 19. Sono queste le prime confortanti sensazioni del ritorno sul campo di Pablo Marí, che è riuscito a fare subito qualcosa anche con il pallone.