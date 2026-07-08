Lionel Messi sa ancora come si fa, eccome. Un altro gol - l'ottavo del suo torneo - e un assist pennellato col suo sinistro per lo stacco di testa di Romero sono la dimostrazione di una fonte inesauribile di calcio ed esperienza. Da leader indiscusso quale è della sua Argentina, Messi si è caricato un'altra volta i compagni di squadra sulle spalle. Al termine del match, ci ha messo la faccia, esaltando la coesione del gruppo di cui è fieramente capitano.

Argentina, Messi al top: "È speciale poter aiutare la squadra"

Le 8 reti lo rendono ancora una voltain solitaria della Coppa del Mondo, in attesa che Mbappé , Haaland e Kane rispondano. In generale,del classe 1987 di Rosario siglatinella competizione. È primatista in entrambe le classifiche. E pensare che ieri, per un (altro) rigore sbagliato, ha rischiato di far finire anzitempo la sua rassegna intercontinentale. È stato il suo quarto penalty mancato in un mondiale, mai nessuno ha fatto peggio di lui. Inoltre, è stato il secondo tiro dagli undici metri fallito in una singola edizione della Coppa del Mondo - il primo errore è arrivato contro l'Austria nella fase a gironi.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

"Ero rimasto con molta rabbia per il rigore, molta angoscia per aver commesso di nuovo un errore. Se avessi segnato il rigore in quel momento, avrebbe cambiato la partita", ha esordito così Messi ai microfoni della stampa dopo la gara dell'Argentina. "Stavamo giocando una bella partita. Oltre al rigore, avevamo avuto altre occasioni chiare. Il portiere ha evitato gol incredibili. Per fortuna, alla fine mi è rimasto impresso. È qualcosa di molto speciale poter aiutare questo gruppo dopo quello che è successo".

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Al termine della partita Messi non ha saputo trattenere le lacrime. La sua rete, inframezzata dai centri di Romero e di Enzo Fernandez, ha contribuito ad un altro successo sofferto dopo il 3-2 ai supplementari con Capo Verde. "(A cosa sono dovute le lacrime? ndr)".", ha chiosato Leo Messi.