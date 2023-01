Melbourne, forte multa: il derby si rigioca, in caso di altri incidenti 10 punti di penalizzazione

Punizione severa per il Melbourne Victory. A seguito degli incidenti che hanno portato alla sospensione del derby contro il Melbourne City, Football Australia ha dichiarato in un comunicato che le sanzioni pecuniarie ammontano complessivamente a 380.000 dollari (poco più di 350.000 euro), tra multe, danni e mancato guadagno.

Inoltre, il Victory dovrà chiudere per il resto della stagione entrambe le tribune posteriori , occupate dai suoi tifosi più radicali, e da dove sono saltati in campo circa 150 ultras il 17 dicembre al 22esimo minuto del derby stesso. L'assalto dei tifosi violenti ha causato quattro feriti, tra cui il portiere del City Tom Glover, che è stato colpito con un secchio di metallo, sfregiandolo alla guancia destra.

I tifosi del Victory non avranno inoltre il diritto di assistere alle partite in trasferta a cui la loro squadra partecipa come ospite; e viene mantenuta una punizione che comporterebbe la perdita di dieci punti per la rosa nel caso in cui un incidente simile si ripetesse durante questa e le prossime tre stagioni.