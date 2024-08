Nicolussi Caviglia, duello Parma – Venezia all’orizzonte

Nei prossimi giorni, la Juventus è destinata a completare alcune operazioni di mercato in uscita. Tra queste, la cessione del giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia è ormai alle porte. Il giocatore, che nella scorsa stagione ha fatto parte della rosa di Massimiliano Allegri partecipando anche alla finale di Coppa Italia contro l' Atalanta , è attualmente al centro di una contesa tra le neopromosse in Serie A Parma e Venezia pronte a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato.

Il Venezia tenta l'affondo decisivo

In queste ultime ore, il Venezia sembra aver intensificato gli sforzi per assicurarsi il talentuoso centrocampista. La società lagunare potrebbe presto dover fare i conti con la partenza di Tanner Tessmann, diretto verso la Fiorentina, e vede in Nicolussi Caviglia il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Il club lagunmare, tra l'altro, rappresenterebbe anche la destinazione preferita dal giocatore. Attenzione però al Parma che non ha ancora gettato la spugna e continua a seguire da vicino la situazione.