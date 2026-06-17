Durante il match inaugurale dei Mondiali 2026 contro l'Algeria, Leo Messi è scoppiato in lacrime in diretta televisiva. Nonostante il record di 16 gol iridati raggiunto, la commozione è legata a un dramma privato: il giornalista Eduardo Feinmann ha rivelato che il padre del giocatore, figura fondamentale per la sua vita e carriera, versa in gravi condizioni di salute
La Bombonera intona il suo nome, Messi si commuove: è l'ultima partita con l'Argentina in casa?
Il debutto dell'Albiceleste ai Mondiali 2026 si è trasformato in un turbinio di emozioni fortissime per il suo capitano. Nel corso del match d'esordio Argentina-Algeria, Leo Messi è stato inquadrato in lacrime in diretta TV. Il pianto è arrivato subito dopo aver segnato il primo dei tre gol che lo hanno consacrato ulteriormente nella leggenda, permettendogli di agganciare Miroslav Klose come miglior marcatore della fase finale della Coppa del Mondo a quota 16 gol. Nel post-partita, per spiegare il suo stato d'animo, la Pulga ha dichiarato: "È una questione totalmente estranea allo sport, ho passato dei giorni difficili, grazie a tutti i miei compagni perché sono stati sempre al mio fianco". Poche ore più tardi, un giornalista argentino ha svelato al mondo intero il reale motivo dietro quelle lacrime, la salute non buona del padre Jorge.
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La rivelazione sulla salute del padreA fare chiarezza su questa delicatissima vicenda interamente privata è stato Eduardo Feinmann, intervenuto ai microfoni di Radio Mitre. Il giornalista ha svelato i dolorosi retroscena: "Ha a che vedere con il padre. Il padre non sta bene di salute. Già da tempo, intendo diversi mesi, dall'anno scorso, il padre Jorge ha un problema di salute piuttosto grave". Feinmann ha poi precisato che proprio durante l'ultima settimana si sono verificate alcune situazioni che hanno portato a un peggioramento del suo stato clinico, un dramma per il quale il campione sta intimamente soffrendo. È evidente come risulti impossibile estraniarsi dal pensiero del padre in un momento simile, persino con gli occhi di tutto il pianeta addosso.
Chi è Jorge Messi, pilastro e confidente della PulcePer comprendere appieno le difficoltà emotive affrontate dal campione argentino in questo inizio di Mondiale, bisogna ripercorrere il rapporto profondo e strettissimo che lo lega al padre. Jorge Messi, oggi 68enne, non è solo l'agente che ne gestisce gran parte degli affari da innumerevoli anni, ma è da sempre il principale sostegno di Leo. Ex operaio in un'acciaieria di Rosario, ha allenato la squadra giovanile del figlio e lo ha accompagnato nella complessa scelta di trasferirsi al Barcellona a soli 13 anni per curare la sua malattia di crescita. Leo stesso ha ammesso più volte pubblicamente di aver sempre cercato il consiglio e l'approvazione del genitore dopo ogni singola partita, considerandolo una figura letteralmente fondamentale per la propria vita.
🙏🗣️Desde el año pasado que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud. Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquito más el estado de salud. Y Messi está sufriendo esa cuestión interna, como todo ser humano— PaseClave (@paseclave__) June 17, 2026
Vía @edufeiok pic.twitter.com/TfejcY6sYm
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