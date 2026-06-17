Il debutto dell'Albiceleste ai Mondiali 2026 si è trasformato in un turbinio di emozioni fortissime per il suo capitano. Nel corso del match d'esordio Argentina-Algeria, Leo Messi è stato inquadrato in lacrime in diretta TV. Il pianto è arrivato subito dopo aver segnato il primo dei tre gol che lo hanno consacrato ulteriormente nella leggenda, permettendogli di agganciare Miroslav Klose come miglior marcatore della fase finale della Coppa del Mondo a quota 16 gol. Nel post-partita, per spiegare il suo stato d'animo, la Pulga ha dichiarato: "È una questione totalmente estranea allo sport, ho passato dei giorni difficili, grazie a tutti i miei compagni perché sono stati sempre al mio fianco". Poche ore più tardi, un giornalista argentino ha svelato al mondo intero il reale motivo dietro quelle lacrime, la salute non buona del padre Jorge.

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La rivelazione sulla salute del padre

A fare chiarezza su questa delicatissima vicenda interamente privata è stato, intervenuto ai microfoni di. Il giornalista ha svelato i dolorosi retroscena: "Ha a che vedere con il padre. Il padre non sta bene di salute. Già da tempo, intendo diversi mesi, dall'anno scorso, il padre Jorge ha un problema di salute piuttosto grave".ha poi precisato che proprio durante l'ultima settimana si sono verificate alcune situazioni che hanno portato a undel suo stato clinico, un dramma per il quale il campione sta intimamente soffrendo. È evidente come risulti impossibile estraniarsi dal pensiero delin un momento simile, persino con gli occhi di tutto il pianeta addosso.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina reagisce durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Chi è Jorge Messi, pilastro e confidente della Pulce

🙏🗣️Desde el año pasado que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud. Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquito más el estado de salud. Y Messi está sufriendo esa cuestión interna, como todo ser humano



Vía @edufeiok pic.twitter.com/TfejcY6sYm — PaseClave (@paseclave__) June 17, 2026

Per comprendere appieno leemotive affrontate dal campione argentino in questo inizio di, bisogna ripercorrere ilprofondo e strettissimo che lo lega al padre., oggi 68enne, non è solo l'agente che ne gestisce gran parte deglida innumerevoli anni, ma è da sempre il principaledi Leo. Ex operaio in un'acciaieria di Rosario, ha allenato la squadra giovanile dele lo ha accompagnato nella complessa scelta di trasferirsi ala soli 13 anni per curare la suadi crescita. Leo stesso ha ammesso più volte pubblicamente di aver sempre cercato ile l'approvazione deldopo ogni singola partita, considerandolo una figura letteralmenteper la propria vita.

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