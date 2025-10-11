Il classe 1980, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2020, rischia una condanna dai cinque ai dieci anni in carcere

Jacopo del Monaco 11 ottobre - 17:07

Omar Bravo, ex calciatore messicano, dovrà essere processato per aver commesso un atto gravissimo. Il 45enne nato a Los Mochis ha abusato sessualmente di una ragazzina di 11 anni e la giustizia messicana l'ha condannato a sei mesi di prigione. A causa di quest'azione, la polizia ha arrestato Bravo domenica scorsa.

Omar Bravo arrestato per abusi su una minorenne: ecco cosa rischia — Come riportato da Marca, la scorsa domenica la polizia messicana ha arrestato Bravo con l'accusa di aver abusato sessualmente di una ragazza di 11 anni. L'ex attaccante dovrà scontare un periodo di sei mesi in carcere e questa mattina il giudice che si sta occupando del caso ha dichiarato che Bravo dovrà presentarsi in tribunale. Se dichiarato colpevole, il classe 1980 rischia dai cinque ai dieci anni di prigione. Nel Paese dell'America Centrale, la custodia cautelare in carcere viene applicata se il sospettato viene considerato pericoloso per la società o per il processo.

Juan Soltero, avvocato della vittima, e la difesa hanno presentato al giudice un video e 42 screenshot delle conversazioni tra l'ex calciatore e la ragazzina. L'avvocato ha dichiarato: "Data la gravità del reato, la legge prevede queste misure. Sei mesi sono soltanto una durata probabile, anche perché se il processo si prolunga l'imputato dovrà trascorrere più tempo in custodia cautelare".

La carriera dell'ex attaccante Nato nel 1980, Bravo ha ricoperto il ruolo di attaccante nella sua carriera iniziata nel 2000 con maglia del Guadalajara e terminata cinque anni fa coi Leones Negros. Da calciatore ha avuto anche una breve parentesi in Europa, precisamente con la maglia del Deportivo La Coruña nella prima parte della stagione 2008/2009. Con la Nazionale Messicana ha vinto due volte la CONCACAF Gold Cup e ha giocato anche il Mondiale del 2006 disputato in Germania. Nella prima giornata dei gironi quell'edizione, ha segnato una doppietta contro l'Iran e nel match contro il Portogallo ha sbagliato un calcio di rigore.