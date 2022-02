Modernizzare: Chelsea primo club della Premier League ad abilitare uno stadio 5G

Perché il Chelsea è diventato il primo club di Premier League ad implementare la tecnologia 5G all’interno del suo stadio, il mitico Stamford Bridge

La casa del Chelsea, lo Stamford Bridge, è uno degli stadi più famosi del calcio inglese. Originariamente è nato come campo di atletica leggera prima dell'arrivo del Chelsea nel 1905 e ha ospitato finali di FA Cup, nazionali inglesi e persino corse di levrieri. Dall'inizio del 21esimo secolo, la reputazione internazionale dello stadio è cresciuta di pari passo con quella del club, con l'acquisizione di Roman Abramovich nel 2003 che ha preceduto un'era di successi senza precedenti. La base di fan del club è cresciuta in modo significativo e il Chelsea ora ha poche difficoltà a vendere lo Stamford Bridge per la maggior parte delle partite. Tuttavia, la capienza ufficiale di 41.837 spettatori è solo la nona più grande della Premier League ed è sminuita per dimensioni dalle case dei suoi rivali nazionali ed europei.

Questo aiuta a spiegare perché il Chelsea era così desideroso di migliorare la copertura mobile a Stamford Bridge. Con l'aiuto dell'operatore di telefonia mobile Three, che è anche il principale sponsor della maglia del club, sono diventati la prima squadra della Premier League a implementare il 5G in tutto lo stadio. Per alcuni tifosi, partecipare a un evento sportivo non significa più presentarsi cinque minuti prima del calcio d'inizio, prendere posto e poi andarsene il più rapidamente possibile. L'esperienza della giornata allo stadio diventerà sempre più importante e la connettività mobile ne è una parte essenziale, consentendo ai tifosi di accedere ai risultati in diretta, guardare gli highlights dei video e interagire con i social media. Ha dichiarato a SportsPro Brett Rogers, responsabile delle soluzioni della rete di accesso radio di Three: “Avevi 42.000 persone che usavano la stessa cella così come il resto delle persone nell'area circostante. La rete in un giorno di partita sarebbe completamente satura, quindi non ci sarebbe esperienza utente nello stadio e nessun segnale per le persone nelle loro case". Il 5G risolve molti di questi problemi. È una tecnologia mobile molto più efficiente, il che significa che offre vantaggi significativi in ​​termini di velocità e capacità rispetto a 3G e 4G, mentre il backend (noto come core) è progettato in un modo completamente diverso, quindi i dati vengono inviati attraverso la rete molto più rapidamente, riducendo la latenza. Il 5G sarà anche molto più denso e utilizzerà una gamma di frequenze molto più diversificata, migliorando la copertura interna e aumentando l'affidabilità.