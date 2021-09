Molte le sanzioni: il derby Nizza-Marsiglia si rigiocherà a porte chiuse

La Commissione Disciplinare di Ligue 1 ha annunciato le misure e le sanzioni a seguito dei clamorosi episodi di Nizza-Marsiglia. La partita si giocherà ancora, ma a porte chiuse, e il Nizza sarà sanzionato con due punti di penalizzazione.

Lo scorso 22 agosto, mentre si disputava il derby della terza giornata di Ligue 1 tra Nizza e Olympique Marsiglia, si verificò uno degli episodi più clamorosi dell'intero calcio francese, con tanto di invasione di campo da parte dei tifosi nizzardi che avevano lasciato la loro curva per andare ad attaccare i giocatori della squadra ospite. Dopo più di due settimane, finalmente è arrivata la sentenza. La commissione disciplinare della Ligue 1 francese ha annunciato in un comunicato le misure e le sanzioni che verranno comminate a titolo di punizione.

Per quanto riguarda la partita, niente 0-3 a tavolino: sarà rinviata e si giocherà a porte chiuse e in campo neutro, come ha spiegato il presidente del suddetto organismo, Sébastien Deneux. Allo stesso modo, il Nizza sarà penalizzato di due punti, di cui uno sospeso, e le prossime tre gare casalinghe si giocheranno con l'Allianz Riviera senza pubblico. Al contrario, Álvaro González e Payet, giocatori che hanno affrontato il pubblico, saranno sanzionati rispettivamente con due e una partita di squalifica. Oltre al fisioterapista della squadra di Marsiglia, Pablo Fernández, che sarà sospeso fino a giugno 2022 .