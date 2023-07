Mondiali femminili: prima le nega il saluto, poi il duro confronto. Tutto per alcune foto a Ibiza con la ex…

Quando la sfera sentimentale scende in campo...succede anche questo. Dalla stretta di mano negata al duro scontro non degenerato grazie all'intervento delle compagne di squadra. C'è tutto: storie di ex, vacanze a Ibiza e presunte nuove relazioni...

Intrighi amorosi, saluti negati e scontri ravvicinati. I Mondiali femminili sono appena iniziati, ma ciò che è avvenuto in campo tra Australia e Irlanda è già diventato virale...

Stretta di mano negata, poi il confronto a muso duro

In Australia-Irlanda, gara terminata 1-0 in favore delle Matildas grazie alla realizzazione su rigore del difensore dell'Arsenal, Stephanie Catley, sono andati in scena alcuni momenti di forte tensione in campo, che hanno avuto un seguito anche nel dopo-partita.

Le protagoniste della vicenda sono la centrocampista irlandese dell'Aston Villa, Ruesha Littlejohn, e l'attaccante australiana dell'Arsenal, Caitlin Foord. Al momento dei saluti in mezzo al campo prima del fischio d'inizio della partita, la Littlejohn ha palesemente rifiutato la stretta di mano con la Foord.

La Foord a Ibiza con la ex della Littlejohn. Un triangolo amoroso?

Perché questo gesto? Riavvolgiamo il nastro. La Littlejohn si è separata recentemente dalla sua storica compagna di lunga data e compagna di nazionale, Katie McCabe (hanno giocato entrambe l'una al fianco dell'altra nella gara contro l'Australia). La loro relazione è finita dopo 7 anni, come la stessa giocatrice dell'Aston Villa ha rivelato in una recente intervista.

Poche settimane fa la McCabe è stata pizzicata in vacanza a Ibiza con la Foord, peraltro compagna di squadra all'Arsenal. Evidentemente il tempo trascorso assieme dalle due ragazze, con tanto di foto e commenti a vicenda sui social, non è stato gradito dalla Littlejohn.

Insomma, se l'è legata al dito. Come se non bastasse, dopo la fine della partita che ha visto l'Australia battere 1-0 l'Irlanda grazie al rigore siglato da Catley, gli animi si sono accessi ancor di più. Alcune immagini hanno catturato il momento in cui la Littlejohn si è avvicinata alla Foord con l'indice puntato contro l'australiana dell'Arsenal. La situazione non è degenerata per il tempestivo intervento di Denise O'Sullivan, numero 10 dell'Irlanda e compagna di squadra della Littlejohn.

Le dichiarazioni di una fonte vicina all'Australia

Secondo quanto riportato dal The Mail, è stata proprio la Foord la causa della rottura della lunga storia d'amore tra la Littlejohn e la McCabe. Una notizia subito smentita da una fonte interna alla nazionale australiana: "Logico che ci sia un po' di tensione dal punto di vista di Littlejohn, che sembra essere esplosa un po' giovedì sera. Caitlin e Katie sono grandi amiche e giocano insieme nell'Arsenal. Trascorrono quindi molto tempo insieme, ma non c'è niente di più di questo". Come riferito sempre dal The Mail, la Foord, tramite il suo entourage, ha rifiutato di commentare ciò che è successo in campo.