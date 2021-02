Montevarchi sfregiata: manichini appesi al ponte cittadino prima del derby del Valdarno!

Ma perché? Il derby del Valdarno è storico e di tradizione, chi ha voluto contaminarlo con la messinscena dei manichini appesi al ponte di Montevarchi? Sdegno in città...

Purtroppo i manichini dei giocatori della Roma appesi su ponte di via degli Annibaldi nel 2017, hanno fatto scuola. Sono rispuntati la scorsa estate a Perugia, dopo la retrocessione degli umbri in Serie C, adesso rieccoli come strascico di cattivissimo gusto rispetto Probabilmente ad un derby del Valdarno che è di grande tradizione e rivalità ma che resta pur sempre una disfida di Serie D. E' emerso infatti che poche ore prima del derby vinto 2-1 dal Montevarchi sulla Sangiovannese, alcuni "tifosi", come racconta La Nazione, hanno "impiccato" due bambole gonfiabili vestite con le maglie rossoblù al cavalcavia del ponte bailey che sovrasta il sottopassaggio ferroviario di piazza Garibaldi a Montevarchi e unisce il centro storico al quartiere del Pestello.