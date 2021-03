Ha perso un occhio prima del derby contro il Nimes: tifosi Montpellier in aiuto di Ludovic

I sostenitori del Montpellier hanno lanciato una raccolta fondi online a favore di Ludovic, uno di loro, gravemente ferito domenica scorsa durante il raduno per sostenere i giocatori, prima del derby tra il Nîmes e la loro squadra poi finito 1-1

In un comunicato pubblicato da Armata Ultras, uno dei due gruppi di ultras a Montpellier con la Butte, è stato lanciato un appello alla solidarietà a favore di Ludovic. Domenica scorsa questo fedele sostenitore del MHSC è rimasto gravemente ferito all'occhio destro, di cui ha perso l'uso, nonostante l'operazione avvenuta domenica sera. Sembra sia stato colpito da un proiettile, forse partito da un ordigno pirotecnico, durante un raduno di tifosi Montpellier, davanti all'albergo dove si trovavano i giocatori dell'Hérault, prima di partire per Nîmes per il derby poi finito in parità.