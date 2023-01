Mulryne, dal verde dell’Old Trafford alla Messa domenicale: da calciatore a sacerdote

L'evoluzione del giocatore nordirlandese ex Manchester United in sacerdote cattolico

Philip ha militato nell’accademia dei Red Devils per sette stagioni collezionando anche qualche minuto in prima squadra sotto Ferguson, esordendo nel 1997. Nello stesso anno debuttó anche per la Nazionale nordirlandese in un match contro il Belgio dove segnó anche un gol nel 3-0 finale.