Nadal presidente del Real Madrid? “Non credo che sarebbe fuori posto”

Miguel Ángel Nadal, ex calciatore e zio del campione tennista, ha parlato del futuro di suo nipote come possibile presidente del Real Madrid

Suo zio Miguel Ángel, ex giocatore del Barcellona, è intervenuto all’evento ’El Auténtico Desafío by De Felipe’, non escludendo un possibile approdo del nipote Rafa nel mondo del calcio: “Vedo Rafa coinvolto nel mondo del calcio, perché è appassionato, è appassionato del Real Madrid. Il suo futuro non è ancora noto. Innanzitutto spero finisca la sua carriera nel migliore dei modi. È un passo importante e difficile, ma la sua carriera è stata fantastica”. “Il tempo lo dirà. È un amante del calcio e non credo che sarebbe fuori posto" ha risposto ÁngelNadal quando gli è stato chiesto se suo nipote potesse diventare il futuro presidente dei blancos.