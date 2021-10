Nasconde due razzi nei boxer: tifoso Saint Etienne arrestato al derby contro il Lione

Prima del derby di domenica sera tra Saint-Étienne e Lione, un tifoso è stato arrestato per aver nascosto due razzi nei suoi boxer.

La partita del 3 ottobre, terminata 1-1 dopo un rigore nel finale di Wahbi Khazri a favore del Saint Etienne per fissare sull'1-1 il risultato del sentitissimo derby del Rodano contro il Lione, ha visto anche un tifoso correre in campo per festeggiare il gol del tunisino, sfuggito alla sicurezza.

Alla partita erano presenti altri 300 agenti di polizia, a causa della tensione storicamente elevata e dei recenti problemi con i tifosi in Ligue 1, anche se ai tifosi del Lione era stato vietato l'ingresso allo stadio. La partita in sé non ha visto incidenti di rilievo, salvo una breve pausa verso la fine dopo che diversi razzi sono stati lanciati in campo.