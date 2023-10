Nizza, Atal squalificato per 7 giornate: aveva condiviso un duro post antisemita

Il difensore del Nizza Youcef Atal è stato squalificato per sette partite dalla Ligue 1 per un post sui social media sulla guerra Iarael-Hamas. Lo si sospettava, ma adesso la notizia è diventata ufficiale.

Il Nizza aveva già sospeso Atal la scorsa settimana fino a nuovo avviso, con il giocatore che aveva detto di essersi scusato per le sue posizioni. Dopo che la questione è stata esaminata dal comitato etico della federazione calcistica francese, la commissione disciplinare della Lega calcistica francese ha però deciso di sospendere Atal, e non per un breve periodo...

Al Bayern era andata diversamente

Mentre Mazraoui, in una caso riguardante lo stesso tema, era stato reintegrato nella rosa del Bayern, la sospensione di Atal arriva dopo che la Procura di Nizza ha aperto un'indagine preliminare sul giocatore con l'accusa di "difesa del terrorismo" per aver condiviso il messaggio online. La stessa procura ha affermato che Atal è indagato anche per “incitamento pubblico all'odio o alla violenza a causa di una particolare religione”.

Il 27enne Atal, che gioca anche per la Nazionale algerina, si era scusato dopo aver ripubblicato e poi cancellato un video in cui un predicatore palestinese faceva una dichiarazione antisemita. Scrivendo su Instagram, Atal ha detto di aver capito che il suo post è stato scioccante per alcune persone e ha detto che condanna ogni forma di violenza, "non importa in quale parte del mondo".

