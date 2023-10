No al sessismo, il Getafe toglie il nome di Alfonso Pérez dal Coliseum

Il Consiglio comunale di Getafe e il Getafe Football Club hanno concordato di rimuovere il nome di Alfonso Pérez, oggi 51 enne, dallo stadio cittadino, che d'ora in poi si chiamerà solo Coliseum. Il sindaco Sara Hernández ha censurato le dichiarazioni dell'ex calciatore Alfonso Pérez in un'intervista a El Mundo.

"Vorrei essere pagato come Cristiano Ronaldo, ma non sono così bravo. È quello che è. Tutti devono sapere dove sono e cosa fanno. Non possono lamentarsi. Il calcio femminile si è evoluto, ma loro devono avere i piedi per terra e devono sapere che non possono essere equiparate in alcun modo ai calciatori maschi", ha detto Pérez nell'intervista "incriminata".