No all’Arabia e fascia di capitano: è Bruno Fernandes il nuovo capo dello spogliatoio United

Bruno Fernandes è stato nominato nuovo capitano del club del Manchester United. Una novità nelle gerarchie, dopo il no del portoghese ai petrodollari sauditi...

Redazione Derby Derby Derby

Era ancora nell'aria il grido di dolore per l'addio di Harry Maguire alla fascia di capitano del Manchester United, che è iniziata una nuova era in seno allo spogliatoio e alle gerarchie dei Red Devils.

Non sarà la prima volta...

Il centrocampista portoghese ha già indossato la fascia dello United in numerose occasioni ed Erik ten Hag ha confermato che ora guiderà la squadra a titolo definitivo. Fernandes ha segnato 64 gol e realizzato 54 assist in 185 partite giocate a Old Trafford da quando è arrivato nel 2020.

In qualità di capitano, il due volte Sir Matt Busby Player of the Year si gode la sua promozione mentre a livello più generale lo United punta al successo nella stagione 2023/24 e anche oltre, come dichiarano i media ufficiali del club.

La fascia di capitano è anche un attestato alla fedeltà mancunian del nazionale portoghese. Bruno Fernandes aveva ricevuto più di due offerte importanti dall'Arabia Saudita all'inizio di questa estate. In effetti la Pro League saudita, che ha recentemente attirato giocatori importanti come Karim Benzema, N'Golo Kante e Kalidou Koulibaly, aveva gli occhi puntati su Fernandes. Tuttavia, Bruno ha chiarito che era contento e al Manchester United e non era interessato a trasferirsi in Medio Oriente. Ha esteso il suo contratto con la squadra fino a giugno 2026 firmando un nuovo contratto nell'aprile dello scorso anno