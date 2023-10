Notte in ospedale per il terzino abbattuto dal petardo del derby di Atene!

Il grande derby di Atene ha preso una svolta inaspettata all'inizio del secondo tempo, con l'infortunio di Juankar causato da un petardo. Il match poi è stato interrotto definitivamente dopo più di due ore. Tutto è iniziato quando l'olympiacos ha pareggiato il gol con cui il Panathinaikos si era portato in vantaggio al 28' con Vagiannidis. Pareggio biancorosso grazie ad un gol di Kamaras al 48esimo minuto. Durante i festeggiamenti un petardo è caduto proprio nel punto in cui i giocatori del Panathinaikos si stavano riscaldando. È esploso proprio accanto a Juankar, che è caduto a terra tenendosi la testa, mentre anche Verbich sembrava soffrire.

Dopo più di due ore di attesa, durante le quali il Panathinaikos ha espresso la sua rabbia nei confronti del medico di gara e nonostante l'arbitro italiano Maresca avesse inizialmente ordinato il ritorno in campo, i biancoverdi non sono scesi in campo. Quindi la gente ha iniziato a lasciare le tribune dello stadio. Tutti aspettavano il parere definitivo e scritto del medico di gara, con la partita definitivamente interrotta dopo l'infortunio di Juankar e le sorti del derby che verranno ora decise a livello di giustizia sportiva.

Dopo l'infortunio riportato dal petardo esploso accanto a lui nel derby tra Panathinaikos e Olympiakos, Juankar è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso. L'esperto difensore del Panathinaikos è stato sottoposto al primo giro di accertamenti, senza avere sulle prime un quadro chiaro del suo infortunio, e seguiranno nuovi accertamenti. Juankar ha passato la notte in ospedale, con il Panathinaikos che attende l'esito degli accertamenti per conoscere l'entità dei danni subiti dal terzino spagnolo.