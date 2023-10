Nuova relazione di Maresca sul derby di Atene sospeso: “Ho dovuto decidere io…”

La partita è stata interrotta definitivamente dopo il petardo che ha colpito Juankar, difensore spagnolo del Panathinaikos, e il suo destino verrà deciso in tribunale.

Il giudice sportivo ha chiesto le scuse dell'Olympiakos, ma non del Panathinaikos. La Lega ha inoltre richiesto un rapporto supplementare all'arbitro italiano, che dovrebbe svolgere un ruolo nel giudizio e sarà utilizzato da entrambe le squadre durante la partita. Ricordiamo che nella mattinata di ieri mercoledì 25 ottobre, il Panathinaikos ha presentato ricorso sull'interruzione del derby “eterno”.

1) Nell'indecisione del medico, il quale, nonostante gli sia stato chiesto più volte di valutare le condizioni del giocatore con la maglia numero 2 del Panathinaikos, non si è espresso né per la ripresa né per l'interruzione definitiva della partita, quindi ho dovuto valutare personalmente la necessità di una interruzione definitiva della partita.