Oggetti in campo nel derby contro la Virtus Verona: multa per il Vicenza

Il Vicenza non brilla, Ferrari su rigore riprende la Virtus Verona Finisce in parità al Gavagnin Nocini: a inizio ripresa il vantaggio dei padroni di casa con Demirovic, di Ferrari su rigore il pareggio biancorosso.

Lo confermano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Multa anche per il Vicenza, ci sono le motivazioni. La cifra non è alta, 300 euro, più che altro per il pericolo potenziale creato.

Il giudice sportivo e la multa: "Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’22° e al 23° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica vuoto nel recinto di gioco e un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze".