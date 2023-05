Otto giocatori del Brasileirao esclusi dai loro club: organizzazione criminale, partite truccate

Gli interessati dal provvedimento, molto duro, sono l'esterno Pedrinho e il centrocampista ecuadoriano Bryan García (Athletico Paranaense), i difensori Vitor Mendes (Fluminense) e Nino Paraíba (América Mineiro), e il centrocampista Richard (Cruzeiro). Oltre a loro, il difensore Eduardo Bauermann, del Santos, era stato escluso martedì a tempo indeterminato dopo essere stato rinviato a giudizio martedì dal pubblico ministero di Goiás, per un presunto reato legato a frode nel risultato sportivo.

Per ora, il Coritiba ha ritirato dalla rosa il centrocampista uruguaiano Jesús Trindade e l'attaccante Alef Manga per la partita di campionato di giovedì contro il Vasco da Gama, dopo che i loro nomi erano apparsi su un elenco di scommesse pubblicato dal quotidiano O Globo. A loro si aggiunge il difensore argentino Kevin Lomónaco, del Red Bull Bragantino, che non si allenava con l'undici del San Paolo da metà aprile, quando si sono rese note le indagini contro di lui, ha detto una fonte rimasta anonima del club.