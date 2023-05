Pagani, il derby del pullman in fiamme: accuse di “devastazione”, 12 richieste di parreggiamento

Per gli incidenti che avvennero all’incrocio tra via Ugo Foscolo di Sant’Egidio del Monte Albino e via Sorvello di Pagani e la sassaiola di via Sorvello verso lo stadio “Marcello Torre”, ci furono 24 arresti, come ricorda Salvatore De Napoli su Lacittàdisalerno.it: diciannove della Paganese e cinque della Casertana, per tre tifosi le posizioni sono state archiviate.