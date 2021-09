Paola Ferrari, altre frecciate: “Le colleghe con il vestito succinto fanno male a tutta la categoria”

Paola Ferrari, in un’intervista rilasciata a Repubblica, racconta dei suoi esordi in Rai e della sua decisione di dire addio alla rete nazionale. Con tanto di ennesima frecciata a Diletta Leotta.

Paola Ferrari e le sue scelte: non mancano le polemiche, soprattutto dopo l’intervista che la signora del pallone, ha rilasciato a Repubblica, nella quale dichiara di volersi reinventare e fare tante altre cose con la Lucisano Media Group, di cui fa parte: “Scriviamo format per la tv, giriamo documentari. Se ne potrebbero fare anche sul calcio, che ora va raccontato così vista l’overdose di partite. Puntare sulle storie, penso a Messias, in tre anni dalla D al Milan. Ma vorrei anche mettere in piedi un allevamento di cani bovari bernesi. Di idee ne ho, dormo 5 ore a notte”.