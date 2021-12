Pareggia il derby ma non basta: Fenerbahce, esonerato Vitor Pereira

Il Fenerbahçe ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la rescissione con il suo allenatore Vitor Pereira, arrivato a luglio di quest'anno.

Il Fenerbahçe, uno dei tre club con la più lunga tradizione in Turchia, ha licenziato il proprio allenatore, il portoghese Vitor Pereira, dopo il derby di domenica contro il Besiktas, terminato 2-2 e dopo che i tifosi avevano richiesto le sue dimissioni: "È stato raggiunto un accordo con il nostro allenatore di calcio Vitor Pereira per quanto riguarda la risoluzione del suo contratto e le nostre strade si dividono", ha detto il club in una breve nota, pubblicata sul proprio sito web, in cui lo ringrazia per i servizi forniti e gli augura buona fortuna.