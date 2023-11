Paulo Dybala si sposa: è arrivata la fatidica proposta a Oriana

L’attaccante della Roma ha scelto una cornice da sogno per chiedere in sposa la fidanzata, a cui è legato da cinque anni

Paulo Dybala è pronto al grande passo. L’attaccante della Roma ha infatti fatto la fatidica proposta alla fidanzata Oriana Sabatini e ha deciso di farlo in una location davvero da sogno, quella della Fontana di Trevi.

La coppia ha scelto di condividere con i follower la magia provata in questo momento così speciale pubblicando alcune Instagram Stories: in una possiamo vedere l’argentino mentre ha tra le mani la scatoletta dove era contenuto l’anello, in un’altra il luogo scelto dal romanista. Successivamente è stata Oriana, attraverso un post, a mostrare il dono ricevuto, accompagnando la foto alla didascalia “Per sempre”.