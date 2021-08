Pianosa è zona protetta: ha gettato l’ancora a Ferragosto, multa al presidente Ferrero

Cala dell'Alga nell'arcipelago Toscano: Ferragosto con multa per lo yacht del numero uno della Sampdoria

Lo yacht "Astondoa" con a bordo Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato multato per 700 euro dai carabinieri forestali di Portoferraio (Livorno), dopo che il 15 agosto scorso aveva attraccato gettando l'ancora nelle acque di Cala dell'Alga a pochi metri dalla costa dell'isola di Pianosa, in violazione di una zona di mare proibita e protetta a tutela integrale del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Lo rivela Legambiente, con una nota, in cui gli ambientalisti si complimentano con i carabinieri chiedendo al ministero un inasprimento delle sanzioni per questo tipo di violazioni.