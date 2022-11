Picchiato dalla polizia spagnola: la denuncia di Dave, tifoso del Celtic

Come spesso accade quando si parla di calcio britannico, il Celtic è stato seguito a Madrid da un ondata di tifosi. I tifosi bianco Verdi si sono radunati a Madrid ma gli animi si sono surriscaldati immediatamente. Il numero di tifosi scozzesi ha indotto la polizia spagnola a prendere misure di controllo, probabilmente un po’ troppo rigide.

Manganellate in testa

"Una violenza ingiustificata", così l’ha definita Dave che ha insistito sul fatto che gli animi non erano affatto caldi e che l’atmosfera era molto tranquilla e pacata. Tanti i video divenuti virali dopo l’accaduto. Dave ha spiegato come anche suo padre di 63 anni sia stato spinto a terra dagli uomini in divisa, prima di scagliarsi contro di lui e contro altri a colpi di manganello.