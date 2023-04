Pickford regala una gioia a Harry, 8 anni e un tumore al cervello: in campo insieme

La storia di Harry è un esempio ispiratore di come una comunità possa riunirsi per realizzare il sogno di qualcuno. Mostra che anche nei momenti molto difficili può esserci ancora speranza e gioia di vivere.

Redazione DDD

Harry, tifoso dell'Everton di otto anni, ha recentemente vissuto un sogno diventato realtà dopo essere stato invitato da uno dei suoi eroi, il portiere dell'Inghilterra Jordan Pickford, a entrare con la squadra in campo. La mamma di Harry aveva scritto a Pickford per condividere la storia di suo figlio, sotto trattamento per un tumore al cervello dopo la morte improvvisa di suo padre.

Harry era nervoso ma entusiasta di essere la mascotte per la partita contro gli Spurs al Goodison Park

All'età di cinque anni, Harry si ammalò gravemente e gli fu diagnosticata una polmonite e una sepsi. I medici dell'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool hanno scoperto un tumore al cervello di 8 cm e sono stati in grado di rimuoverne il 90%. Tuttavia, la parte rimanente era profondamente radicata nel suo sistema nervoso centrale e il tumore si è riattivato nove mesi dopo. Harry ha fatto la radioterapia per curarlo.

Proprio mentre il trattamento di Harry stava per concludersi, suo padre è improvvisamente morto. Sua madre ha scritto a Pickford per raccontargli dell'amore di Harry per l'Everton e per il ruolo del portiere. Prima della partita, Harry ha visitato lo spogliatoio di casa e ha incitato i suoi idoli a parare e a segnare.

Sebbene Harry Kane abbia portato in vantaggio il Tottenham, Michael Keane ha pareggiato al 90esimo minuto salvando un pareggio per 1-1 per i Toffees. Dopo la partita, Harry ha detto che era stata una "giornata molto buona" e che l'aveva adorata. Pickford si è detto felice dell'opportunità. La mamma di Harry ha detto che non riusciva a esprimere a parole quanto siano stati difficili gli ultimi due anni per suo figlio, e che questa è stata la sorpresa più grande.